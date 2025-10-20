Click acá para ir directamente al contenido
Gustavo Huerta remece la Liga de Primera con grave acusación que salpica a Colo-Colo

Lunes 20 de octubre de 2025 13:40
Pese a que Cobresal está cerrando la zona de clasificación a la próxima Copa Sudamericana, el cuadro minero cayó el fin de semana por 2-0 en su visita a Deportes Limache, por la 24° fecha del Campeonato Nacional.

Tras la derrota, el técnico del conjunto nortino, Gustavo Huerta, manifestó todo su enojo y lanzó una fuerte acusación, apuntando a una supuesta campaña contra su equipo para favorecer a Colo-Colo.

"El resultado no tiene nada que ver con el arbitraje, aunque sí muchas situaciones y jugadas puntuales nos fueron perjudicando”, comenzó diciendo el estratego.

"En esto no hay que ser ilusos y lo digo abiertamente... Sabemos quién está detrás de nosotros en la tabla de posiciones", añadió el entrenador.

Por último, Huerta agregó: "Hay muchas cosas que se manejan. Eso se lo he traspasado a los jugadores para que tengan tranquilidad en desarrollar el juego y no caer en que te estén cobrando todo en contra y desenfocarse".

