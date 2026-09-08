Gustavo Huerta mantiene la ilusión de salvar a Cobresal del descenso: "Nuestra casa tiene que ser la fortaleza"

Con la goleada por 3-0 sufrida ante Deportes Limache, por el cierre de la 22° fecha de La Liga de Primera, Cobresal se mantuvo hundido en el penúltimo lugar de la tabla, en zona de descenso a la Primera B.

Tras la dura derrota ante el cuadro "tomatero", el técnico del conjunto minero, Gustavo Huerta, lamentó la caída y aseguró que la expulsión de Franco Bechtholdt, a los 22 minutos, cambió el partido.

"Con un jugador menos, obviamente se notó demasiado la diferencia. Tratamos de defender alguna opción, tuvimos oportunidades, sobre todo el primer tiempo", expresó el DT en TNT Sports.

"Sabíamos que sería muy difícil, conversamos de cuidar la diferencia de goles. Al final se dio la distancia que Limache se creó y marcó la superioridad que se merece de acuerdo a la calidad de su plantel", añadió.

Pese a la mala campaña, el estratego se mostró ilusionado de poder revertir el delicado momento en el tramo final: "La temporada ha sido mala. De los ocho partidos quedan cinco en casa, esa tiene que ser nuestra gran fortaleza. Tenemos la ilusión y la obligación de dejar al equipo en Primera. Esperamos equivocarnos menos para lograr ese objetivo".

"Primero tenemos un rival más duro todavía, Coquimbo Unido. Debemos recuperarnos y pensar en eso", sentenció Huerta.

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