Gustavo Álvarez y lo que le impide a Universidad de Chile dar el salto definitivo: "Nos falta un gol"

En Universidad de Chile ya quieren dejar atrás la amarga y sorpresiva eliminación que sufrieron en los octavos de final de Copa Chile a manos de Curicó Unido, elenco que milita en la Primera B.

En ese sentido, el técnico de los azules, Gustavo Álvarez, enfatizó que, pese a la eliminación del torneo donde defendían el título, en esta temporada su equipo es mejor que en la edición pasada.

"Lo primero que hay que saber es que el deporte tiene variaciones de rendimiento. Estoy acostumbrado a momentos de altibajos. En la U tuvimos un primer semestre de orden, en el segundo tuvimos una subida de nivel, y este año creo que somos mejor equipo, con más flexibilidad táctica y nivel más alto", expresó este viernes en conferencia de prensa.

Sobre lo que le falta a su elenco para dar el salto definitivo, comentó: "Nos falta poco y a su vez es mucho. ¿Qué nos falta? Nos falta un gol. Si usted analiza el partido con Everton del año pasado si hacíamos un gol lo lográbamos. Si usted ve el partido ante Botafogo, si hacíamos un gol estábamos en octavos y lo mismo con Curicó en Copa Chile", añadió.

Ahora, por la reanudación del Campeonato Nacional, los azules visitarán este domingo a Coquimbo Unido, uno de los líderes del certamen. Por eso, el ex DT de Huachipato elogió al conjunto rival: "A diferencia del año pasado, este Coquimbo tiene más argumentos futbolísticos. Independiente de las estadísticas, nos enfocamos en el funcionamiento del rival y qué aspectos de cuidados y de mejora debemos tener".

En la conferencia, además, al estratego argentino le volvieron a consultar sobre la opción de dirigir a la Roja tras la salida de Ricardo Gareca de la banca. El DT de la U fue enfático en pedirle al periodismo que no insista más en ese tema: "Por generar un ambiente sano y puro, yo les voy a pedir el favor de no tocar más el tema. Me preguntan por la U y les contesto todo lo que quieran, me preguntan por el Campeonato, con gusto les respondo, pero un tema que no me corresponde, evitémoslo".

"Si ustedes no me preguntan, yo no tengo que contestar", sentenció Álvarez.

PURANOTICIA