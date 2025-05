Gustavo Álvarez palpita el partido de la U ante Carabobo por Copa Libertadores: "Nos jugamos gran parte de la clasificación"

En Universidad de Chile ya están enfocados de lleno en el crucial partido de este martes frente a Carabobo en el estadio Nacional, donde buscarán recuperarse de la goleada sufrida ante Estudiantes de La Plata, que les impidió encaminar una clasificación a octavos de final de Copa Libertadores.

Este lunes, el técnico de los azules, Gustavo Álvarez, anticipó el cotejo contra el elenco venezolano y en conferencia de prensa expresó: "Carabobo mantiene una forma de jugar bien clara. A nivel internacional, hizo todos partidos muy parejos, bien cerrados, con algunos que terminó perdiendo en los últimos minutos. Creo que acá van a venir a hacer lo mismo (...) Van a ser fieles a su estilo, juegan igual de local y visita".

Además, el estratego argentino remarcó la importancia del compromiso: "Cuando uno protagoniza torneos, uno vive permanentemente jugamos finales. Mañana nos jugamos gran parte de la clasificación. Hace dos partidos nos jugamos una final con la Católica por la punta virtual del torneo. Son todas finales y estamos todos conscientes".

También, apuntó a que el plantel se pueda recuperar de la dura caída ante Estudiantes: "El carácter de los equipos se mide en el tiempo que tardan en levantarse de las caídas. La derrota con Estudiantes fue justa desde lo deportivo, no hicimos un buen partido. Estamos en presencia de un plantel muy maduro, que sabe lo que quiere pese a los triunfos y derrotas. El equipo y el plantel está bien. Tenemos que ganar mañana para re encaminar nuestra posición en el grupo, pero hay equilibrio y autocrítica, asumiendo que merecimos perder con Estudiantes y mañana hacer lo inverso: imponernos y ganar".

Consultado sobre la presencia de Charles Aránguiz, el ex DT de Huachipato sostuvo: "Se ha evolucionado muchísimo en la recuperación de lesiones. Ahora lo que demoraba 21 días, ahora es una recuperación más corta y activa, casi que el jugador no está parado, lo que favorece el que no pierda su estado de forma".

