Gustavo Álvarez fue categórico ante supuesto interés de la selección de Perú: "Estoy 100% enfocado en la U"

Universidad de Chile ya se encuentra en suelo peruano pensando en su encuentro del jueves a las 21:30 horas ante Alianza Lima, válido por la ida de los cuartos de final de Copa Sudamericana.

En el arribo del conjunto laico al aeropuerto Internacional Jorge Chávez todos los ojos estaban puestos sobre el técnico Gustavo Álvarez, quien en los últimos días asomó como candidato para asumir en la selección incaica, a propósito del buen recuerdo que dejó su pasó por Atlético Grau en 2022.

Sin embargo, el argentino no dio pie a especulaciones y aseguró que "estoy enfocado 100% en la U".

De todas maneras, reconoció que su llegada "me trae muchos recuerdos. Uno recuerda los lugares por cómo lo trataron y aquí me trataron muy bien, así que eternamente agradecido".

Con respecto al duelo con el elenco íntimo, el estratego anticipó que "será un partido complicado, es una llave de ida y vuelta, un rival que viene haciendo las cosas bien en el plano local e internacional así que difícil".

"Hay que superar al rival como siempre, para ganar hay que superar al rival, y es un buen equipo al que hay que superar", cerró Álvarez.

PURANOTICIA