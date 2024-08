Gustavo Álvarez dice que Charles Aránguiz es "un refuerzo emblemático" para U. de Chile

Aunque el club aún no lo ha oficializado, a todas luces es un hecho que Charles Aránguiz se convertirá en nuevo refuerzo de Universidad de Chile, concretando así un ansiado retorno luego de una década en el extranjero.

A falta de la confirmación por parte del conjunto laico, Gustavo Álvarez comentó la inminente llegada del "Príncipe" y explicó la importancia que tiene tiene su fichaje en la U.

"En todo mercado pueden haber incorporaciones, refuerzos o más que eso. Cuando un jugador es de clase mundial y tiene el significado de este club es más que un refuerzo; es un refuerzo emblemático, que aporta desde lo deportivo e institucional", aseguró el estratego.

En la misma línea, reveló que "tuvimos una charla hace unas semanas, hablamos de fútbol, y él sabe bien lo que significa, sabe bien a donde viene, lo que puede dar. Él puede transmitir un liderazgo, una historia y un carácter, que es de pocos".

Asimismo, el ex DT de Huachipato remarcó que "será un honor dirigir a Charles. Los jugadores emblemáticos que he tenido en mi carrera representan algo diferente". Así y todo, dejó en claro que "a la hora de entrenarlos y evaluarlos, son uno más, tienen que pelear por un puesto".

Con respecto al marcado de incorporaciones, donde también arribó Antonio Díaz, el entrenador sostuvo que "estamos buscando un jugador más. Hasta que no se concrete no daré mucha información sobre el puesto y menos sobre nombres propios. Veremos qué pasa en los próximos días".

Por último, anticipó el choque de este domingo ante Deportes Copiapó, puntualizando que "los equipos que perduran con el mismo plantel y entrenador se van consolidando. No me sorprende que hayan ganado el último partido. Me parece un equipo duro, con buenos jugadores; una combinación de buena técnica con capacidad física, experiencia y juventud".

