Gustavo Álvarez confirmó que dejará la U. de Chile al final de la temporada: "Es lo más saludable para todos"

Desde hace semanas que se venía hablando de la opción de que Gustavo Álvarez no continuara en la banca de Universidad de Chile de cara a la próxima temporada, y este lunes ya se acabó la incertidumbre.

Es que el técnico argentino confirmó que no seguirá en el cuadro azul, a pesar de que tiene contrato vigente con el club.

"Buenas tardes a todos. Me quiero a referir al hincha de la U con claridad y escuchando de mi voz mi futuro, que se ha hablado mucho en los últimos tiempos, del 2026 y yo quiero ser bien claro y expresar mi sentir. La verdad que siento un profundo desencuentro entre la razón y el corazón. El corazón se enamora de este club, haciendo referencia a jugadores, funcionarios y al hincha. Y la razón ve un profundo desgaste que paso a justificar...", partió diciendo el DT en la conferencia de prensa previa al duelo de este martes frente a Coquimbo Unido.

"A mi criterio los proyectos deportivos tienen que tener objetivos bien claros de acuerdo a la magnitud y la historia de las instituciones. Definidos esos objetivos, tiene que contarse con los recursos humanos, de infraestructura, logística y planificación proporcionales a esos objetivos. En segundo lugar, que los grandes beneficios económicos, las utilidades, los números azules, emparejados con los logros deportivos, sino van de la mano, la diferencia entre los grandes beneficios económicos con los resultados deportivos, esta diferencia la paga el entrenador, los jugadores y lo sufre el hincha", añadió.

Además, sostuvo que "esa diferencia provocó un desgaste muy grande en mí. Tengo la energía, la dedicación y el compromiso para estos dos partidos, pero creo que lo mejor para el año que viene es que la Universidad de Chile cambie el entrenador. Como en su momento dije 'necesito un arquero, necesito un defensa'... Hoy creo que lo más saludable para todos es un cambio de entrenador".

Por último, Álvarez enfatizó en que "quiero aclarar esto bien lejos del oportunismo. Mirando a los hinchas, yo no tengo ninguna propuesta de trabajo. Mi enero será descansar y recargar energías con mi familia. Y creo que se necesita ese cambio de entrenador que se adapte a los objetivos del club o que logre convencer de algo que yo no pude. Expreso mi sentir con total claridad al hincha de Universidad de Chile".

