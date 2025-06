Gustavo Álvarez apunta a los "gastos de energía extra" de Copa Libertadores para explicar el "bajón" de la U

Con la derrota ante Coquimbo Unido, uno de los dos líderes del Campeonato Nacional, Universidad de Chile sumó tres partidos consecutivos sin conocer la victoria, considerando la derrota y empate frente a Curicó Unido en su eliminación de la Copa Chile.

Frente a esto, el técnico de los azules, Gustavo Álvarez, aseguró que el "bajón" que tuvo su equipo puede pasar por el desgaste que tuvo en la fase grupal de la Copa Libertadores.

"De los 28 partidos del año, tuvimos tres episodios con falta de contundencia. Ante Magallanes en Copa Chile, donde no concretamos. Después, con Cobresal y Everton, el problema fue la generación de situaciones. Y hoy día el problema está en la terminación. Erramos. Tuvimos 20 situaciones de gol en los últimos dos partidos. Se soluciona elevando niveles propios, buscando alternativas y movimientos tácticos para generar espacios", expresó el DT argentino en conferencia de prensa.

"Tenemos que regularizar la contundencia, tenemos picos muy altos y picos muy bajos. Somos el equipo más goleador, pero tenemos que ser más regulares a la hora de generar ocasiones y concretarlas. Si hay un patrón, tiene que haber algo que lo provoque. Puede ser que entrenamos con mucha intensidad física y mental, y se necesite un descanso. No comparto lo del mal momento. No es excusa, pero no veo que sea un momento grave, un pozo futbolístico. Además, nunca tuvimos tantas lesiones en el semestre como ahora", añadió.

Además, apuntó a la cargada agenda de la U: "El hábito de competir en tres frentes, con la motivación y tensión competitiva que generó Copa Libertadores, son gastos de energía extra. Ya el año que viene se va a estar más acostumbrado y se va a administrar la experiencia".

En cuanto al duelo de este sábado frente al colista Deportes Iquique, comentó: "Tiene un entrenador muy claro, con un modelo similar al que tenía en Coquimbo. Son rivales muy duros, sumada su necesidad a la motivación de jugar con nosotros se transforman en peligrosos. Tenemos que reenfocarnos y recuperar la tensión competitiva que nos trajo hasta acá, noto que en los últimos partidos se ha apagado un poco".

