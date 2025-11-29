Gustavo Álvarez afrontaría su último partido de local al mando de la Universidad de Chile

Universidad de Chile jugará este martes un trascendental partido con Coquimbo Unido para seguir en su lucha por clasificar como Chile 2 directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

El encuentro sera ante el campeón del 2025 y este se dara en el estadio Santa Laura y podría ser el último en que el DT Gustavo Álvarez dirija a la U en calidad de local. Ademas parece ser un hecho que Álvarez no seguirá en la banca azul. Aunque lo que no está claro es cómo se ejecutará su salida.

Ello porque Álvarez tiene contrato hasta fines de 2026 y los caminos para dejarlo sin efecto son tres.

El primero es que renuncie y llegue a un acuerdo económico con la U para rescindir el contrato.

La segunda opción es que sea el propio club azul quien lo despida y que el DT desestime o esté dispuesto a disminuir la cláusula por dicha opción (100 mil dólares, según trascendidos).

Y la última posibilidad es que el eventual club o selección que quiera a Gustavo Álvarez en su banca le cancele a la U la cláusula de rescisión estipulada para dichos efectos (1.1 millón de dólares).

En caso de darse alguna de estas opciones, la U ya tendría en la mira al reemplazante de Gustavo Álvarez: Francisco ‘Paqui’ Meneghini, actual entrenador de O’Higgins.

