Gustavo Álvarez aboga para que el partido de la U ante U. Española no se suspenda: "Necesitamos jugar"

Si bien todavía aparece programado para las 18:00 horas del lunes, la realización del partido entre Unión Española y Universidad de Chile, por el cierre de la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2025, está en duda, debido a los problemas en la iluminación, accesos al recinto y hasta un hongo que afecta a la cancha del estadio Santa Laura.

Este viernes, el técnico de los azules, Gustavo Álvarez, manifestó su preocupación e incomodidad ante la incertidumbre sobre si se jugará o no el cotejo ante los hispanos.

"Prefiero jugar para tener continuidad, ritmo. Sé que hay dos alternativas, no nos perjudica en nada, conocemos las dos canchas. Son diferentes, pero donde toque jugar lo vamos a hacer bien", expresó el estratego argentino.

"Me acabo de enterar, estaban en gestiones de los dos estadios que decía. Hay que estar preparado. Esperemos que no se suspenda, necesitamos jugar", añadió.

En caso de jugar, el adiestrador trasandino apuntó a que el conjunto rojo será un complicado rival: "Dije antes que era cuestión de tiempo para que Unión Española tomara forma. Haber ganado en Copa Sudamericana es un envión anímico para ellos, pero al no haber ganado en el torneo es un arma de doble filo, estos equipos son con los que más cuidado hay que tener. Es un equipo de muy buen pie, complejo, potencian el carácter para salir de la situación complicada en que están".

Además, el ex DT de Huachipato dio a conocer que Matías Zaldivia y Gabriel Castellón están de alta para el eventual juego con el elenco de colonia y que buscará sacar lecciones de la derrota con Cobresal: "La mayor preocupación para un entrenador es que no se entienda a lo que juega y lo que pasa en las áreas. Este equipo sigue teniendo funcionamiento, solidez defensiva tiene, nos está faltando peso ofensivo. Tenemos que buscar soluciones en ataque, en eso me ocupo. No me preocupo porque tengo alternativas (...) Necesitamos poblar más el área y, una vez poblada, ser más precisos en los pases".

Por último, Álvarez le bajó el perfil a las amarillas administrativas que sumó su plantel: "Lo tenemos que evitar. Se pueden compartir o no los reglamentos, pero hay que respetarlos para evitar este tipo de sanciones".

