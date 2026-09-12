Gustavo Alfaro renueva con Paraguay y se cae como candidato para dirigir a la Roja

La salida de Ricardo Gareca de la Selección Chilena dio paso al interinato de Nicolás Córdova a la espera de fichar un entrenador definitivo para el conjunto nacional. Sin embargo, los meses han transcurrido y aún no se vislumbra cuándo se contará con un director técnico en propiedad, y para graficar aún más el panorama adverso, uno de los candidatos que se mencionaba se cayó.

Luego de la derrota frente a Bolivia como visitante por 2-0 el 10 de junio del 2025 y la salida del "Tigre" de la banca de la Roja cuando matemáticamente se quedó fuera del Mundial del 2026, se pensó que para mejorar la situación del fútbol chileno se debía traer a la brevedad un nuevo adiestrador que enrielara el alicaído balompié criollo. No obstante, la difícil situación económica que atraviesa la federación ha obligado a extender al máximo el interinato de Córdova, más de un año, algo inédito en el fútbol profesional.

El permanente anhelo de tener a Manuel Pellegrini, que mantiene un presente más que positivo con el Betis en España y su mínima cercanía con el proyecto deportivo del actual presidente de la ANFP, Pablo Milad, quien dejará el cargo al término de esta temporada, ha dejado por largo en suspenso la contratación de un estratega que vuelva a llevar a Chile a un torneo mundial.

Las alternativas para entrenador han sido variadas, muchas de ellas sin coherencia en sistemas de juego entre unas y otras, con tácticas totalmente disímiles, y mientras se sueña con técnicos ofensivos, también están los de un carácter más pragmático, donde el argentino Gustavo Alfaro surgió como una opción potente dada la tirantez que tenía con la directiva paraguaya para renovar.

Alfaro, que logró sacar de una dura posición a la "Albirroja" y la clasificó al reciente Mundial, era visto como una alternativa viable, más allá de que a muchos no les agradaba su forma de jugar muy defensiva. Sin embargo, esta opción que sonó fuerte en las últimas horas, esencialmente desde Asunción, no se concretará.

En las últimas horas fue el propio presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Óscar Harrison, el que refirió al acuerdo con Alfaro por medio de sus redes sociales con el mensaje "2030 allá vamos", en alusión a la cita planetaria que se jugará en España, Portugal y Marruecos, pero que tendrá en cuatro países de Sudamérica un preámbulo, entre ellos a los guaraníes.

La Roja tendrá que seguir esperando, mientras sus rivales ya piensan en el futuro. Acá pasará todo por quien gane la elección de presidente del fútbol chileno, y recién allí se empezará a trabajar con la Selección Chilena, que si bien se ha ahorrado dinero, se ha perdido tiempo que los adversarios aprovecharon.

PURANOTICIA