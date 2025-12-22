Guillermo "Mito" Pereira anunció su retiro del golf profesional a los 30 años: "Estoy bien y orgulloso de lo que logré"

Después de semanas de rumores, Guillermo "Mito" Pereira oficializó su retiro del golf profesional.

Mediante un largo texto publicado en su cuenta de Instagram, el deportista de 30 años dio a conocer la noticia.

"Escribo estas líneas para contarles que después de un tiempo de reflexión he decidido a poner término a mi carrera como golfista profesional. No es una determinación que tomé de la noche a la mañana, la venía meditando y esperando el momento adecuado para comunicarla. Después de muchos años vinculado a este lindo deporte, las prioridades van cambiando y hoy mi mayor interés es poner un alto a los viajes, radicarme en Chile y atender mis proyectos personales", comenzó escribiendo.

"El golf fue una actividad fundamental en mi vida, me permitió crecer humana y profesionalmente, conocer gente, otras culturas, trazarme objetivos que en su mayoría fui cumpliendo, dando pasos que jamás imaginé. Ahora, inicio una nueva etapa, feliz, motivado, sin premura por lo que me depare el futuro. Solo quiero que sepan que estoy bien y orgulloso de lo que logré en este deporte", añadió.

Además, agregó que "me llevo enormes recuerdos, los tres títulos del Korn Ferry Tour que me permitieron acceder al PGA, mi paso al LIV Tour donde conocí múltiples destinos y disfruté en un gran equipo, Team Torque. El haber representado a Chile en los Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos. Subirme al podio en Lima 2019 y haber rozado una medalla olímpica en Tokio 2020 son momentos que quedarán para siempre en mi memoria y corazón".

Por último, cerró: "Viví muchos años fuera de casa, en otro país, pasé innumerables semanas en hoteles y aeropuertos. Pues bien, llegó el momento de parar, Chile es mi lugar en el mundo y mi familia mi razón de ser. El golf me enseño a ser resiliente, a convivir con los buenos y malos momentos, a hacer de la disciplina y los objetivos un estilo de vida Creo estar bien preparado para lo que viene".

Cabe consignar que Pereira estuvo casi 10 años en la elite del golf, donde en 2022 casi hace historia en un major al perder el título del PGA Championship en el último hoyo. En tanto, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 rozó la medalla de bronce.

(Imagen: @mito_pereira)

PURANOTICIA