Guillermo Maripán juega poco y sufre dura goleada con Torino en Italia

El presente de Guillermo Maripán en Italia continúa siendo complejo, en medio de un escenario deportivo adverso que ha alimentado los rumores sobre una eventual salida del defensor chileno del club a mitad de año.

Este domingo, el zaguero vivió otra jornada difícil luego de que Torino sufriera una contundente derrota por 3-0 como visitante frente a Genoa, en un duelo válido por la fecha 26 del campeonato italiano.

Maripán fue considerado desde el arranque por el cuerpo técnico y actuó como líbero en la línea defensiva, aunque no regresó al campo de juego para disputar el segundo tiempo, siendo reemplazado por Ardian Ismajli.

El equipo local abrió el marcador a los 21 minutos mediante Brooke Norton-Cuffy, golpeando temprano a un Torino que nunca logró afirmarse en el encuentro.

Antes del descanso, Caleb Ekuban amplió la ventaja a los 40’, dejando a los granates en una posición muy incómoda de cara al complemento.

Ya en la recta final del partido, Junior Messias sentenció el compromiso con el 3-0 definitivo en el minuto 83, sellando una actuación sólida del elenco genovés.

Con este resultado, Torino quedó ubicado en el puesto 15 de la tabla, con 27 puntos, manteniéndose peligrosamente cerca de la zona baja de la clasificación.

El irregular rendimiento colectivo y la escasa continuidad de Maripán han incrementado las especulaciones sobre su futuro, en un contexto donde el chileno aún no logra consolidarse plenamente en la Serie A.

