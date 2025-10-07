Guillermo Maripán enciende las alarmas en Chile de cara al amistoso ante Perú de este viernes

La Selección chilena continuó este martes con los entrenamientos de cara al amistoso de este viernes frente a Perú, bajo la atenta mirada de Sebastián Miranda, entrenador que tomó las riendas del equipo mientras Nicolás Córdova está con la sub-20 en el Mundial de la categoría.

Sin embargo, a solo tres días del choque con cuadro incaico, el director técnico nacional sumó su primer gran dolor de cabeza, ya que según informó radio ADN un titular habitual de la Roja no hizo fútbol.

Se trata de Guillermo Maripán, quien realizó la mayoría de los trabajos a la par de sus compañeros, pero cuando fue momento de pararse en la cancha, quedó al margen, sembrando dudas sobre su presencia en el compromiso.

Por otra parte, desde la emisora señalaron que Miranda decidió utilizar a los cuatro arqueros de la serie sub-17 para la práctica sober el césped: Vicente Villegas (Coquimbo Unido), Vicente Armijo, Exequiel Bustamante y Franco Mancilla.

Asimismo, detallaron que el estratego probó dos equipos pensando en el duelo con la 'Bicolor'. El primero estuvo conformado por Francisco Salinas, Francisco Sierralta, Benjamín Kuscevic y Gabriel Suazo en la zaga; Felipe Loyola, Javier Altamirano y Clemente Montes en la línea de volantes; dejando en ataque a Maximiliano Gutiérrez, Alexander Aravena y Lucas Cepeda.

La segunda once, sin "Memo" disponible, fue con Fabián Hormazábal, Iván Román y Nicolás Díaz en retaguardia; Rodrigo Echeverría, Marcelino Núñez y Vicente Pizarro como mediocampistas; y Lucas Assadi, Ben Brereton Díaz y Gonzalo Tapia en delantera.

Cabe recordar que Chile enfrenta a Perú este viernes 10 de octubre a las 20:00 horas en el estadio Bicentenario La Florida, en un partido amistoso en el marco de la fecha FIFA de octubre.

