Guillermo Maripán defendió el proceso de Ricardo Gareca en la Roja: "No se le puede llamar un fracaso"

Aunque en su año y medio al mando de la Selección chilena apenas pudo ganar un partido por los puntos, hay quienes defienden el proceso del argentino Ricardo Gareca, quien dio un paso al costado luego de la derrota con Bolivia que dejó a la Roja fuera del Mundial de 2026.

En conversación con el programa "F360" de ESPN, Guillermo Maripán se refirió al ciclo del "Tigre" y afirmó que "no se le puede llamar fracaso, porque siempre hay cosas positivas. Un jugador, dos jugadores, quizás momentos. No se logró el objetivo, hay que dejarlo así. No se logró el objetivo que era ir al Mundial".

Con respecto a la delicada posición del combinado criollo en las clasificatorias, donde marcha último con solo diez puntos, el espigado central indicó que "para nosotros es lo peor. Yo veo las caras de mis compañeros, la tristeza, la frustración, la rabia que hay, para los más viejos".

Asimismo, el futbolista del Torino, quien ya ha estado presente en tres procesos eliminatorios, no tuvo problemas en admitir que "no sé si me dé para llegar al próximo Mundial con 36 años".

"A nivel personal es un sueño frustrado, un sueño que se aleja, porque todo jugador quiere representar a su país en el Mundial. Uno intenta transmitir las cosas positivas de estar en la Selección, el estatus que te genera, a nivel de clubes también, y que ellos sepan llevar esa presión que estar en la selección chilena", finalizó Maripán.

