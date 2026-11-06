Guillermo Maripán adelanta su llegada a Chile y entrena con la Sub-17 en Juan Pinto Durán para la fecha FIFA

Nicolás Córdova, quien continúa desempeñándose como técnico interino de la Selección chilena, dio a conocer el miércoles la nómina de jugadores para los amistosos frente a Colombia por la fecha FIFA de noviembre, donde volvió a destacar la presencia del defensor Guillermo Maripán.

Aunque los trabajos de la Roja adulta todavía no comienzan oficialmente, el zaguero que milita en el Internacional de Porto Alegre decidió viajar anticipadamente a Chile para comenzar a entrenar en el complejo deportivo Juan Pinto Durán.

La decisión se explica porque el último compromiso del conjunto brasileño se disputó el pasado 3 de noviembre, encuentro en el que el defensor nacional fue suplente y terminó expulsado tras protagonizar una discusión con un futbolista rival. Debido a que no volverá a tener actividad con su club hasta después del receso internacional, optó por trasladarse antes a Chile para mantener el ritmo de competencia.

Sin embargo, Maripán no se encuentra entrenando en solitario, ya que se incorporó a las prácticas de la Selección chilena Sub 17, elenco que se prepara para disputar el Mundial de la categoría, que comenzará el próximo 19 de noviembre en Azerbaiyán.

"A la espera de comenzar la Fecha FIFA junto a #LaRoja, Guillermo Maripán ya entrena en Juan Pintos Durán, compartiendo trabajos junto a la Sub-17", publicó la Selección chilena en sus redes sociales, acompañando el mensaje con varias imágenes del defensor durante los entrenamientos.

Cabe consignar que los amistosos de Chile frente a Colombia están programados para el viernes 13 de noviembre, en territorio colombiano, y el martes 17, en el Estadio Nacional.

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