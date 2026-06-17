Guerrero sorprende al elegir a Esteban Pavez como su futbolista chileno favorito: "Me parece raro que lo haya pasado mal en Colo-Colo"

Aunque la selección de Perú no logró clasificar al Mundial 2026, Paolo Guerrero igualmente está presente en la cita planetaria que se desarrolla en Norteamérica.

En ese contexto, el histórico delantero peruano, de 42 años, sorprendió al escoger a Esteban Pavez, su compañero en Alianza Lima, como su futbolista chileno favorito.

Durante una actividad organizada por la Conmebol en Miami, el atacante señaló a Redgol: "Esteban es un gran tipo, nos conocemos hace poco pero parecería que fuese hace muchos años. Conversamos mucho, se está convirtiendo en uno de los referentes más importantes del club. Viene jugando bien, haciendo una gran temporada".

Además, destacó la relación que ambos han construido desde su llegada al conjunto peruano.

"La amistad que construimos es muy linda, es muy simpático, conversamos y no le gusta perder, lo que es importante sobre todo para los aliancistas, que están acostumbrados a ganar", agregó.

Consultado por el presente de Pavez en Perú, Guerrero reconoció su sorpresa por el complejo momento que vivió en su último paso por Colo-Colo.

"Me parece raro que lo haya pasado mal en Colo-Colo, sabiendo todo el talento que tiene. Es un gran jugador y como persona ni que hablar. Que continúe así, de la misma manera, construyendo una historia bonita", afirmó.

Por último, el goleador peruano también destacó a otros referentes del fútbol chileno.

"Tengo varios, Alexis Sánchez un gran jugador, 'Chupete' Suazo también o los históricos como 'Matador' Salas y 'Bam Bam' Zamorano", cerró.

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