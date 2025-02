Guerra y su súper debut goleador con la Roja: "Me motiva para seguir adelante"

Nadie duda de que la gran estrella en el triunfo por 6-1 de la Selección chilena sobre Panamá en el estadio nacional fue Nicolás Guerra, delantero de Universidad de Chile que brilló con tres anotaciones.

Tras el partido, el "Kun" valoró y se mostró sumamente contento con su auspicioso estreno en la Roja, que le permitió igualar a Juan Alcántara y Sebastián Pinto, transformándose en el tercer jugador que marca tres goles en su primer encuentro con el combinado criollo.

Pese a todo, el atacante señaló que se toma su rendimiento "con mucha tranquilidad. Muy feliz, sí, pero con muchas ganas de seguir trabajando, entrenando. Me motiva para seguir adelante".

Sobre la posibilidad de estar presente en la fecha FIFA de marzo por Clasificatorias, el ariete azul sostuvo que "eso es consecuencia de lo que uno hace en el club, hay que estar tranquilo, trabajar día a día y esperar más adelante qué pasa. Nadie tiene garantizado nada, hay que seguir trabajando y entrenando día a día".

Por otra parte, el ex hombre de Ñublense aseguró que el aliento del plantel y el cuerpo técnico de Ricardo Gareca fueron fundamentales para superar la presión del debut, revelando además que "siempre he tratado de, en los momentos buenos y malos, mantener un equilibrio. Me motiva mucho a seguir trabajando, seguir entrenando y darle para adelante".

Por último, Guerra anticipó la ardua lucha por la titularidad en el Romántico Viajero tras el arribo de los argentinos Lucas Di Yorio y Rodrigo Contreras. "En un club grande siempre va a haber competencia. Va a ser algo sano. Conozco al 'Tucu' (Contreras), una gran persona y un gran jugador, será una competencia muy linda", finalizó.

