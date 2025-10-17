Gonzalo Tapia y Sao Paulo caen ante Gremio en duelo por el Brasileirao

Mala jornada la del jueves para Gonzalo Tapia en Brasil. El delantero chileno sufrió una derrota junto a Sao Paulo por 2-0 ante el Gremio de Alexander Aravena en Porto Alegre, por la 28° fecha del Brasileirao.

El atacante nacional fue titular y jugó hasta los 67 minutos, cuando fue reemplazado por Luiz Gustavo. El formado en Universidad Católica estuvo cerca de marcar un golazo en el primer tiempo, con un potente remate que pasó por encima del travesaño.

El conjunto gaúcho, que no contó con Aravena por lesión, se impuso gracias a un doblete marcado por Carlos Vinicius, a los 39' y a los 56'.

Con esta victoria, Gremio sumó 36 puntos y escaló al undécimo lugar de la tabla, mientras que Sao Paulo se mantiene con 38 unidades, en el octavo puesto.

En la próxima fecha del Brasileirao, el elenco paulista visitará al Mirassol, el domingo 19 de octubre. En ese mismo día, el equipo de Aravena enfrentará a Bahía.

