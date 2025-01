Gonzalo Tapia revela conversación con Alexis Sánchez por su llegada a River: "Está orgulloso de mí"

Gonzalo Tapia tuvo un inicio de año de ensueño. Tras finalizar su contrato con Universidad Católica, el delantero encontró rápidamente un equipo para seguir su carrera, firmando como flamante refuerzo de River Plate.

En diálogo con ESPN, el seleccionado detalló cómo se gestó su arribo al cuadro "millonario", dejando en claro que apenas se surgió la opción, le cerró la puerta a negociar con otros clubes.

"Me decidí apenas me llamaron de River, me avisaron que había una posibilidad de venir y no lo dudé. Tenía otras cosas, pero creo que el mundo River es distinto. Hay un cúmulo de cosas que te generan venir y estar acá", sostuvo el atacante.

En la misma línea, el nacido en Las Condes subrayó que "era un sueño estar acá. Los jugadores, la hinchada, te dan ganas de venir. Es un sueño hecho realidad, desde chico veo partidos de River, el recibimiento, quiero que arranque ya".

Por otra parte, el ex jugador "cruzado" reveló que tuvo una charla con el también delantero y goleador histórico de la Roja, Alexis Sánchez, quien vistió la casaquilla del cuadro de la "banda sangre" entre 2007 y 2008.

Al respecto, futbolista comentó que el tocopillano "me felicitó por venir acá. Me mandó un mensaje, me felicitó, estaba muy contento. Él jugó acá, me dijo todo lo difícil que es estar acá, todo lo que conlleva estar en el Mundo River. Me dijo que estaba muy orgulloso de mí".

Por último, Tapia dejó en claro que "vengo a competir de igual a igual con todos. Desde el día que empezó la pretemporada estamos compitiendo por un lugar, obviamente la competencia es sana, todos queremos lo mejor para el equipo y el que esté mejor va a jugar".

(Imagen: @riverplate)

