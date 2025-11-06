Gonzalo Tapia brilla en empate del Sao Paulo frente al Flamengo con asistencia clave

El delantero chileno aprovechó un error defensivo para habilitar a Luciano en el 2-2 del Brasileirao, en un duelo marcado por la presencia de otro compatriota, Erick Pulgar, en el Mengao.
Gonzalo Tapia continúa destacando en el Sao Paulo. El delantero chileno entregó una asistencia en el empate a 2 frente al Flamengo por la 32° fecha del Brasileirao, en un duelo de nacionales, debido a que también vio acción Erick Pulgar en el Mengao.
El atacante criollo aprovechó un error de su compatriota en el inicio del cotejo, a los 3', cuando el antofagastino cometió un yerro defensivo en la salida y le cedió la pelota al ariete, quien asistió a Luciano para abrir la cuenta.
Sin embargo, el elenco de Río de Janeiro igualó el marcador rápidamente por medio de un penal convertido por el uruguayo Giorgian De Arrascaeta, a los 8'. Después el conjunto carioca se adelantó gracias a Samuel Lino, a los 64'.
Pero cuando el encuentro expiraba, el "Tricolor Paulista" puso la igualdad a través de Ferreira, a los 80'.
En tanto, antes Tapia fue reemplazado a los 70', mientras que Pulgar jugó todo el compromiso.
Con este empate, Sao Paulo se ubicó en el octavo lugar del Brasileirao, con 45 puntos, y quedó en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana.
Por su lado, Flamengo se mantuvo líder, con 65 unidades junto a Palmeiras, aunque el "Verdao" tiene un partido menos, pues debe jugar su encuentro este jueves ante Santos.
