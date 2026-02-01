Gonzalo Tapia agranda su leyenda en clásicos y brilla en triunfo de São Paulo sobre Santos

El delantero chileno Gonzalo Tapia hizo historia con la camiseta del Sao Paulo tras convertir un gol en la victoria por 2-0 de su equipo sobre Santos en el marco de la sexta fecha del Campeonato Paulista.

Corría el minuto 51 cuando tras una serie de rebotes dentro del área, el chileno capturó la pelota y sacó un remate que hizo estéril la reacción del portero. Poco después, Luciano selló la victoria (56').

Con esta conquista, la segunda del año, llegó a siete dianas con el elenco tricolor y se consolidó como un jugador "clasiquero", ya que además del Peixe, también le ha anotado a Corinthians y Palmeiras, otros acérrimos adversarios de los Brancos.

La actuación del criollo fue destacada por la prensa brasileña. "Le causó muchos problemas a la defensa del Santos. En uno de sus mejores partidos con la camiseta del São Paulo, marcó un gol y luchó con fuerza contra sus rivales. Cumplió bien su función en el campo", indicó Globo Esporte, medio que evaluó al extremo con un 7,5.

El director técnico del conjunto paulista, Hernán Crespo, tampoco quedó indiferente ante lo hecho por el formado en Universidad Católica y en conferencia de prensa sostuvo que "Tapia tiene características que lo harán pelear. Puede cometer errores, pero en partidos como este, que son intensos, siempre está ahí".

"Exige mucho, genera malestar en sus oponentes y lucha. Creo que es un jugador clave en este grupo. Estoy contento porque es un chico muy serio y profesional, y se está ganando su lugar", cerró el DT.

