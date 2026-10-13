Gonzalo Reyna y goleada de la U que acorta distancia con Colo-Colo: "Estamos en la lucha por el torneo"

Tras golear por 6-0 a Ñublense en Rancagua, Universidad de Chile volvió a ilusionarse con disputar el título del Campeonato Nacional 2026 frente a Colo-Colo. Con este resultado, los azules lograron reducir a nueve puntos la distancia con el Cacique, luego de que la diferencia llegara a ser de 16 unidades.

En ese contexto, Gonzalo Reyna, uno de los refuerzos del conjunto estudiantil y autor de uno de los tantos en la contundente victoria ante los chillanejos, manifestó su optimismo respecto de las posibilidades de remontar y seguir en la pelea por el título.

"Para nosotros ganar es muy importante, porque estamos en la lucha por el torneo, todavía no terminó y tenemos que tratar de terminar lo más alto posible", expresó el delantero.

"Somos la U y tenemos que jugar para ganar en todas las instancias, siempre apuntamos a llegar a lo más alto", sentenció el atacante.

Ahora, el conjunto universitario deberá concentrarse en la revancha ante Deportes Antofagasta, programada para el miércoles 21 de octubre, en un estadio aún por confirmar. Los azules buscarán revertir la serie tras la derrota por 2-0 en el partido de ida, disputado en el estadio Calvo y Bascuñán.

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