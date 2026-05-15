Golpe para Nicolás Jarry: queda fuera de Roland Garros y su ranking entra en zona de riesgo

Era un secreto a voces que Nicolás Jarry no disputaría la qualy de Roland Garros, luego de que el propio jugador confirmara esta semana que continúa afectado por molestias en el codo derecho, lesión que lo mantiene alejado de las competencias desde hace un mes.

“Hace unas semanas volvieron a aparecer dolores y luego de varias evaluaciones tomamos la decisión de fortalecer de forma conservadora. Estaré entrenando mucho para volver lo más fuerte posible. Gracias por sus cariños”, publicó el tenista chileno el lunes en su cuenta de Instagram.

Finalmente, este viernes se oficializó la baja del “Príncipe” de las clasificaciones del segundo Grand Slam de la temporada, en una jornada donde también se confirmaron otras ausencias para la fase previa del torneo parisino.

De esta manera, Tomás Barrios (134° del ranking ATP) será el único representante nacional en la qualy de Roland Garros, que comenzará este lunes 18 de mayo. En tanto, Alejandro Tabilo (35°) y Cristian Garin (104°) ya tienen asegurado su lugar en el cuadro principal.

Jarry no compite desde hace un mes. Su último encuentro fue el pasado 14 de abril, cuando derrotó al noruego Elmer Moller en la primera ronda del Challenger de Oeiras III. Posteriormente, no se presentó al duelo de octavos de final frente al portugués Jaime Faria y días después tampoco disputó el partido ante Cristian Garin por la primera ronda de la qualy del Masters 1000 de Madrid.

Producto de esta inactividad, el chileno ya descendió al puesto 181 del ranking en vivo y se espera que pueda reaparecer en Wimbledon Championships, donde deberá disputar la qualy y además defenderá 230 puntos por la histórica campaña del año pasado, cuando alcanzó los octavos de final tras ingresar desde las clasificaciones.

De no lograr regresar a tiempo, Jarry arriesga una fuerte caída en el ranking ATP, con la posibilidad incluso de salir del top 400 del mundo.

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