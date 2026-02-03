"Golpe en el rostro": ANFP liberó los audios del VAR en la expulsión de Lucero en el partido de la U contra A. Italiano

El empate de Universidad de Chile y Audax Italiano, por el debut en la Liga de Primera, no sólo estuvo marcado por los graves incidentes que protagonizaron barristas del cuadro azul en el estadio Nacional, sino también por las expulsiones en el conjunto estudiantil.

Felipe Salomoni y Juan Martín Lucero recibieron tarjeta roja, donde la cartulina al delantero por un golpe al defensa Enzo Ferrario, cuando apenas llevaba 20 minutos en cancha, fue la que generó mayor polémica.

Por eso, este martes la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) liberó los audios del VAR de esa acción, aunque la explicación desde la cabina dejó más dudas.

"En una acción donde dos jugadores disputan un balón que va a ras de piso, el árbitro observa que el jugador azul golpea en el rostro al rival, despreocupándose del balón, sancionando tiro libre directo y expulsando al jugador por juego brusco grave", expresa la voz encargada de explicar la jugada.

"Tenemos el golpe, pero no el puño. No tenemos mayor evidencia para decir lo contrario. Lo que tenemos es una mano que no es natural para la acción. Gastón (Philippe) dice que es mano cerrada, pero no tengo evidencia para determinar si es abierta o cerrada. Lo que sí tenemos es el movimiento adicional y el golpe en el rostro", se añade durante la revisión.

