Golpe de entrada: Recoleta vence a Santiago Wanderers como visitante

La tarde de este sábado Recoleta tuvo un estreno ideal en el Torneo 2026 tras imponerse por 2-0 como visitante ante Santiago Wanderers en el estadio Playa Ancha, en un encuentro donde mostró orden táctico, eficacia ofensiva y solidez defensiva.

El primer golpe del partido llegó a los 29 minutos del primer tiempo, cuando Fabrizio Tomarelli abrió la cuenta tras una jugada que evidenció las falencias defensivas del local. El defensor no solo fue clave en ataque, sino que también sostuvo a su equipo con nueve despejes decisivos, transformándose en la figura del compromiso.

Wanderers intentó reaccionar, pero careció de claridad en los metros finales. La expulsión de Jorge Luna en los minutos finales terminó por sepultar cualquier intento de remontada del conjunto caturro, que además acumuló varias amonestaciones durante el partido.

En el complemento, Recoleta mantuvo el control del juego y volvió a golpear en el momento justo. A los 12 minutos del segundo tiempo, Pedro Sánchez definió con precisión para decretar el 2-0 definitivo, aprovechando un error del portero rival.

El trabajo del mediocampo recoletano fue clave para sostener la ventaja. Jugadores como Branco Provoste y Felipe Báez aportaron equilibrio y despliegue, permitiendo que el equipo manejara los tiempos del partido sin mayores sobresaltos.

En el arco, Jaime Vargas respondió cuando fue exigido, con tres atajadas clave que evitaron el descuento del local y reforzaron la sensación de seguridad del conjunto visitante.

El planteamiento del técnico Francisco Arrué resultó efectivo, apostando por un 4-4-2 compacto, que supo cerrarle los espacios a Wanderers y golpear con precisión en ataque.

Con este resultado, Recoleta suma sus primeros tres puntos y se instala como líder del torneo, mientras que Santiago Wanderers queda en el fondo de la tabla sin unidades. En la próxima fecha, Recoleta recibirá a Unión Española, y el Decano deberá visitar a U. San Felipe en busca de recuperación.

PURANOTICIA