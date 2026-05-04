Gol clave de Alexis Sánchez saca al Sevilla de la zona de descenso en La Liga de España

Con la urgencia de escapar de la zona roja de La Liga, el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán fue testigo de una jornada clave donde Alexis Sánchez se erigió como la figura excluyente.

El delantero nacional marcó el único gol en la victoria del Sevilla frente a la Real Sociedad, resultado que le permitió a su equipo abandonar los puestos de descenso.

Desde el pitazo inicial, y arrancando con Gabriel Suazo como titular, los dueños de casa mostraron una disposición sumamente ofensiva para retribuir el incesante aliento de su público. Así, el cuadro blanquirrojo se lanzó constantemente hacia campo contrario buscando la apertura de la cuenta.

A pesar de generar varias aproximaciones, el elenco hispalense careció de la profundidad necesaria en la primera mitad. Apenas contó con un puñado de llegadas claras, las cuales no fueron suficientes para romper el cerrojo que propuso el conjunto vasco.

El trámite del partido tuvo un quiebre definitivo en el segundo tiempo. Tras el descanso, el "Niño Maravilla" ingresó al campo y, apenas cinco minutos más tarde, aprovechó un pase de Neal Maupay. Con una derecha cruzada, el chileno adelantó a su equipo y desató la algarabía en la grada al registrar su cuarto grito de la temporada.

Lejos de conformarse con anotar, el atacante tuvo la chance de transformarse en asistidor a los 68', entregando un pase que Ruben Vargas no fue capaz de capitalizar. Diez minutos más tarde (78'), Lucien Agoumé aumentó las cifras, pero el árbitro invalidó la conquista por un offside.

Sobre el final del encuentro, Suazo se hizo con la cinta de capitán con la salida de Nemanja Gudelj. A los 84', el jugador envió un par de centros rasantes que su compatriota no alcanzó a conectar de buena manera.

Así y todo, la escuadra andaluza no puso en riesgo su vital triunfo. Con este resultado, el equipo trepó hasta el 17° lugar con 37 puntos, superando por uno la línea de descenso a falta de cuatro fechas para el término de la temporada.

El próximo desafío para los nervionenses está programado para este sábado a las 10:15 horas, momento en que Sevilla recibirá en casa al Espanyol. Dicho club marcha 13° con 39 unidades, es decir, apenas tres más que los locales.

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(Video: @Centerofgoals / Imagen: @SevillaFC)

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