Gobierno pone “suma urgencia” a reforma del fútbol chileno y complica estrategia de la ANFP

Un inesperado revés sufrió el lunes la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), luego de que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast anunciara que le pondrá suma urgencia al proyecto que reforma la ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales.

Por medio de un comunicado compartido por la ministra de Deportes, Natalia Duco, la actual administración informó que se "ha decidido poner suma urgencia al proyecto de ley que reforma la ley N°20.019 que regula las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales, luego de haber analizado su contenido y haber escuchado las opiniones de los principales involucrados en su discusión".

En esa misma línea, destacaron que la iniciativa "es necesaria, ya que moderniza el modelo de propiedad y gestión del fútbol chileno, aumenta la transparencia y corrige los problemas de la ley vigente".

Es importante mencionar que durante las última semanas, varios dirigentes el balompié criollo iniciaron una ofensiva para tratar de dilatar la discusión de la normativa, acusando que no fueron considerados en la discusión de las observaciones que realizó en su oportunidad el Gobierno de Gabriel Boric.

Al margen esto, el proyecto ya fue aprobado en general por el Senado y se apresta para continuar su trámite en la Cámara de Diputados.

PURANOTICIA