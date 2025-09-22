Gobierno no descarta aumentar aforo para crucial duelo de los Cóndores en Viña del Mar

Todo una polémica se ha generado previo al crucial partido de este sábado de la selección chilena de rugby ante Samoa en Viña del Mar, en busca de la clasificación al Mundial 2027 de Australia.

Es que para el trascendental duelo solamente se autorizó un aforo de 12 mil personas, ante la necesidad de un mayor despliegue policial debido a los partidos que se disputarán en Valparaíso por el Mundial Sub 20 en esa misma jornada (Corea del Sur-Ucrania, desde las 17:00 horas; y Paraguay-Panamá, a las 20:00 horas). Frente a esto, los "Cóndores" pidieron jugar a estadio lleno, considerando que el Sausalito de Viña del Mar tiene una capacidad de casi 22 mil espectadores.

Y desde el Gobierno no descartaron aumentar la cantidad de público, tal como lo adelantó el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado.

En conversación con radio ADN, sostuvo que "los eventos masivos son autorizados por los delegados presidenciales regionales. En este caso, es el delegado de Valparaíso es el que tiene la potestad y la competencia de autorizar los partidos de Panamá o el partido de Chile. Para los que nos dedicamos a materias de seguridad y particularmente materias de seguridad en eventos masivos, esto es bien habitual (...) Entonces yo quiero llamar a la tranquilidad".

"Estamos a día lunes, los partidos son el sábado, Carabineros de Chile y el Ministerio de Seguridad van a hacer los informes que tenga que hacer. Si viene el organizador y dice 'tengo estas medidas nuevas, tantos guardias de seguridad más', seguramente quien tiene la competencia, que es el delegado, tomará la definición", añadió.

Por último, sostuvo que "si se presenta algún tipo de modificación, esa modificación será evaluada. Y si aumenta el aforo, bueno, nosotros como Ministerio de Seguridad y Carabineros, en conjunto con Carabineros, dispondremos del operativo para ese aforo. Si es necesario traer gente de otras regiones producto de que hay dos eventos el mismo día, bueno, haremos la coordinación para que venga un refuerzo policial y tengamos el contingente que se necesita".

