Gobierno entrante pone la mira en tecnología del Claro Arena para reforzar seguridad

En la previa del encuentro entre Universidad Católica y Coquimbo Unido, el Claro Arena fue escenario de una visita clave en materia de seguridad para el fútbol nacional.

Hasta el recinto llegó la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, junto al gerente general de Cruzados, Juan Pablo Pareja, con el objetivo de revisar en terreno los protocolos y tecnologías implementadas en el estadio.

Durante el recorrido se analizaron en detalle los sistemas de identificación de asistentes, reconocimiento facial, cámaras de vigilancia y mecanismos de control de accesos, considerados elementos centrales en el fortalecimiento de la seguridad en eventos deportivos.

Tras la visita, la autoridad designada por el presidente electo, José Antonio Kast, destacó la relevancia de conocer experiencias exitosas que puedan servir como referencia a nivel nacional.

“Lo importante para nosotros es ver la tecnología que tiene este estadio. El sistema de identificación es algo relevante y que queremos replicar en otros recintos a nivel país”, señaló Steinert, subrayando el valor del modelo aplicado en el Claro Arena.

En esa misma línea, enfatizó que una de las prioridades del próximo gobierno será recuperar los espacios públicos para las familias, asegurando condiciones de seguridad que fomenten la asistencia a los estadios.

La futura ministra explicó que el equipo ministerial analizará los antecedentes recopilados para evaluar qué elementos pueden replicarse, cuáles mejorarse y cómo fortalecer los sistemas de ingreso, identificación y monitoreo, especialmente a través del análisis de imágenes captadas por cámaras de seguridad.

Finalmente, respecto a la eventual reactivación del plan Estadio Seguro, Steinert indicó que aún no existe una definición, remarcando que el foco inmediato está puesto en evaluar experiencias concretas que permitan avanzar hacia estadios más seguros y accesibles para todos.

PURANOTICIA