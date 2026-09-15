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Gimnasta Joaquín Álvarez suma el quinto oro para Chile en los Juegos Suramericanos de Santa Fe

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El deportista de 22 años logró el primer lugar en la final de anillas, alcanzando un puntaje de 13.475 y superando a sus pares de Colombia y el país anfitrión.

Gimnasta Joaquín Álvarez suma el quinto oro para Chile en los Juegos Suramericanos de Santa Fe
Martes 15 de septiembre de 2026 20:14
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La delegación chilena cosechó su quinta medalla de oro en los Juegos Suramericanos de Santa Fe, en Argentina.

El artífice de este logro fue el gimnasta Joaquín Álvarez, quien ratificó el primer lugar con el que clasificó a la final de las anillas con un impecable recorrido que le permitió colgarse la presea dorada.

El deportista de 22 años se subió a lo más alto del podio con un puntaje de 13.475, superando lo hecho por el colombiano colombiano Ángel Barajas (13.225 puntos) y el trasandino Daniel Villafañe (13.100 puntos).

De esta manera, Álvarez se sumó a Catalina Vidaurre (Mountain Bike), Angel Inostroza (eSports), Aranza Villalón (Ciclismo en ruta) y Josefa Ramos (Patinaje Artístico), entre los atletas que han aportado con oro a la cosecha criolla.

(Imagen: Team Chile)

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