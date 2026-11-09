Gianni Infantino felicita a Colo-Colo por la estrella 35 y destaca a Vozinha como "talento de clase mundial"

Con una agónica victoria por 2-1 frente a Ñublense en Chillán, Colo-Colo aseguró anticipadamente el título del Campeonato Nacional 2026, alcanzando su estrella número 35 cuando todavía restan tres fechas para el término del torneo.

La nueva consagración del Cacique no pasó inadvertida para Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien utilizó sus redes sociales para felicitar al conjunto albo y destacar especialmente al arquero caboverdiano Vozinha, protagonista de la campaña del equipo.

"¡Felicitaciones a Vozinha y a Colo-Colo por haberse coronado campeones de Chile!", escribió el timonel del ente rector del fútbol mundial en su cuenta de Instagram, donde acompañó el mensaje con una fotografía del guardameta sosteniendo el trofeo de campeón.

"El extraordinario ascenso de Vozinha al estrellato mundial durante la histórica Copa Mundial de la FIFA 2026 —con 48 selecciones participantes— junto a Cabo Verde, demuestra precisamente por qué fue tan importante ampliar el torneo: brindó a un talento de clase mundial el escenario definitivo para brillar y captar la atención del planeta. ¡Una verdadera inspiración!", añadió Infantino.

(Imagen de Instagram: @gianni_infantino)

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