Giani resalta la ayuda de Zampedri para su adaptación a la UC y destaca la "calidad" de Palavecino

Uno de los refuerzos de Universidad Católica que ha mostrado un buen nivel en este inicio de temporada 2026 ha sido Justo Giani, quien incluso marcó en el empate frente a Deportes La Serena, por el debut en la Liga de Primera.

Por eso, en la conferencia de prensa de este martes al trasandino fue consultado por su adaptación al cuadro "cruzado". Y en ese sentido, resaltó la colaboración del goleador Fernando Zampedri.

"Desde que llegué al club, Fer me ayudó mucho. Y es alguien que si lo dejas en el área, la manda a guardar. Por algo es el goleador. A medida que vamos pasando los partidos nos conocemos más y eso es un plus", sostuvo el mediapunta.

Además, manifestó su respaldo al volante Matías Palavecino, quien arribó desde el campeón Coquimbo Unido, pero ha recibido críticas por su desempeño: "Lo mismo con Mati. La verdad es que lo fui conociendo acá. Vamos conociéndonos de poco, entendiendo los movimientos de sus compañeros. Sé que Mati la agarra y quizá lo mejor no es ir a buscarla al pie porque te puede dejar mano a mano con la calidad que tiene".

"Debemos entender qué característica distinta tiene cada jugador. De a poco nos iremos entendiendo más y ojalá sea para beneficio del equipo", sentenció Giani.

PURANOTICIA