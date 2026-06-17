Ghana consiguió un triunfo en la agonía ante Panamá en el cierre del grupo L del Mundial

Ghana consiguió un agónico triunfo ante Panamá por 1-0, en un partido que cerró la primera fecha del grupo L en el Mundial que organizan Estados Unidos, México y Canadá.

El primer tiempo disputado en el estadio Toronto fue de claro dominio del equipo centroamericano, que convirtió al arquero Lawrence Zigi en figura.

El delantero de la Universidad de Concepción, Cecilio Waterman, fue el protagonista del primer aviso, tras conectar un envío desde la derecha que exigió al portero de las "Estrellas Negras".

Cuando se terminaba la primera parte, el arquero nuevamente ahogó una clara acción ofensiva de Jiovany Ramos en los "canaleros".

En el complemento, Ghana comenzó con mayor protagonismo con un cabezazo de Jonas Adjetey, que el golero Orlando Mosquera pudo controlar sin sobresaltos.

Cuando se terminaba el duelo, Thomas-Asante escaló por la banda izquierda y asistió a Caleb Yirenkyi, quien la empujó al fondo de la red, sellando el agónico triunfo por la mínima de los africanos.

De esta manera, el combinado dirigido por Carlos Queiroz sumó de a tres e igualó la línea de Inglaterra que venció a Croacia por 4 a 2.

(Imagen: FIFA)

PURANOTICIA