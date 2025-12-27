Gestiones avanzan y Joaquín Sosa se acerca a Colo Colo como refuerzo 2026

Luego de concretar la llegada del lateral derecho Matías Fernández Cordero, Colo Colo avanza con fuerza para cerrar a su segundo refuerzo de cara a la temporada 2026. Se trata del defensa uruguayo Joaquín Sosa, futbolista que actualmente pertenece a Bologna y que se encuentra a préstamo en Independiente Santa Fe de Colombia.

Las gestiones fueron confirmadas por el propio Eduardo Méndez, presidente del club cafetero, quien en conversación con radio ADN reveló que se están realizando conversaciones para rescindir anticipadamente el contrato del zaguero. “Con él estamos hablando para terminar el contrato. Él quedaría a disposición de Bologna”, señaló el dirigente, agregando que buscan un acuerdo directo con el club italiano.

Pese al eventual término anticipado de su vínculo con Santa Fe, Méndez tuvo palabras positivas para Sosa, destacando su comportamiento profesional. “Es un jugador interesante, se adaptó, aunque le costó un poquito por la altura. Es una persona juiciosa, decente y disciplinada”, afirmó, evitando entrar en evaluaciones estrictamente futbolísticas.

En la misma línea, el mandamás del elenco colombiano subrayó que el defensor cuenta con el respaldo técnico de quienes lo conocen bien. “El técnico lo pidió, lo conoce. Pueden llamar a Jorge Bava, que es quien más puede opinar de él”, aseguró, remarcando nuevamente que se trata de un jugador “serio, responsable y profesional”.

Durante la temporada 2025, Joaquín Sosa disputó un total de 20 partidos oficiales, ocho de ellos defendiendo a Reggiana en la Serie B de Italia y doce con Independiente Santa Fe, acumulando experiencia tanto en el fútbol europeo como sudamericano. Mientras se resuelve su situación contractual con Bologna, en Macul siguen atentos, confiados en poder cerrar su arribo en las próximas semanas.

