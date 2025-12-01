Gerente general de Unión Española defendió al propietario del club tras el descenso

Durísimo momento para Unión Española. El cuadro hispano cayó frente a O'Higgins en el estadio Santa Laura y sentenció el segundo descenso de su historia, por lo que volverá a jugar en la Primera B después de 28 años.

Uno de los máximos apuntados por la crisis que vive el conjunto de colonia es Jorge Segovia, propietario del club. Sin embargo, el empresario recibió apoyo de parte de Sabino Aguad, gerente general del club.

"El club que se armó, independiente si funcionaron los refuerzos o las lesiones nos complicaron, en términos de costo, fue el cuarto con más alta planilla del fútbol chileno. Entonces decir que el señor Segovia o el señor Aguad tienen la culpa, es lo fácil", comenzó diciendo en conferencia de prensa.

Además, añadió que "lo que planteó Jorge Segovia al principio fue para tener un año espectacular, que después las cosas no se dieron, hay pocas explicaciones, las cosas no se dieron".

Sobre las razones del descenso, explicó: "Hay pocas explicaciones por el hecho que tuviéramos entre ocho a 10 jugadores lesionados, que las luces no solo no estuvieron en febrero (en Santa Laura), sino que en enero sacaran las luces antiguas. Eso es culpa nuestra, pero yo no estaba en el club para decir porqué las sacaron".

Sobre su respaldo a Segovia, insistió: "Es fácil hacer la crítica, pero la persona a cargo del club, puso todo lo que él podía para que fuera un buen año. Respecto a los refuerzos de mitad de año, no hubo club que invirtiera más en dinero que nosotros. Qué más quieres que haga el señor Segovia por el club, si él pone todo lo que puede dar y no funciona en la cancha. No creo que tiene la culpa, la culpa la tenemos los dirigentes, cuando él pone todos sus recursos a disposición del club".

Por último, Aguad dejó dudas sobre un rápido retorno a Primera División: "Bajar a la B significa casi 2 mil millones de pesos menos al año en televisión. Tenemos un plantel con sueldos de Primera y la gran mayoría continúa. Hoy no puedo decir que armaremos un equipo para volver el próximo año; sería fácil decirlo, pero no sé cómo vamos a afrontar lo económico ni qué jugadores querrán seguir".

