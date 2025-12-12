Gerente general de U. Española y reclamo por lío reglamentario que puede mantenerlos en Primera: "No creo que sea tan rápido"

Un verdadero manotazo de ahogado lanzó Unión Española en compañía de Deportes Iquique, elencos que enviaron una carta a la ANFP apuntando a un resquicio reglamentario para intentar salvar la categoría luego de terminar la Liga de Primera en los últimos puestos de la tabla.

El ente rector del fútbol chileno acogió el reclamo y se comprometió a revisarlo. Y si bien todo apunta a que se ratificarán ambos descensos, el gerente general del cuadro hispano, Sabino Aguad aseguró que nada está cerrado, pero admitió que será un tema de largo aliento.

"Mientras antes se sepa, mejor, pero no creo que sea tan rápido. No tenemos fechas ni nada. Esto recién comenzó, no puedo decir si nos demoraremos mucho o poco", dijo el dirigente a radio ADN tras el Consejo de Presidentes celebrado en Quilín.

Con respecto a la realidad del elenco de colonia, el dirigente entregó detalles sobre la instalación de las luminarias en el estadio Santa Laura. "Tenemos los postes, todo, pero el estadio se arrendó para un concierto mañana. Postergamos al miércoles la instalación. A más tardar la primera semana de enero comenzamos con las luces", explicó.

Por último, descartó que se implemente el césped artificial en el recinto de Independencia, argumentando que "mantenemos pasto natural, cambiamos completa la cancha y eso sí nos va a atrasar. No podemos dar una fecha, pero esperamos tenerla en febrero".

