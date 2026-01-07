Gerente deportivo de Atlético Mineiro reconoció interés por Lucas Assadi

El mediocampista ofensivo de Universidad de Chile, Lucas Assadi, podría estar viviendo sus últimos días como jugador del cuadro laico ante el interés que ha despertado su nombre en algunos equipos extranjeros.

A la presunta oferta que habría enviado el Maccabi Haifa por el joven volante azul, ahora se sumó Atlético Mineiro, conjunto brasileño que confirmó que tienen en carpeta al prometedor seleccionado nacional.

Paulo Bracks, gerente deportivo del Galo, señaló el martes en conferencia de prensa que "Assadi es un jugador interesante, uno que despierta interés. Es un nombre que tenemos en la mesa".

En la misma línea, el directivo remarcó que "puedo decir que Assadi está en la lista, no es un jugador en el que estamos avanzando, pero está en la mesa".

Cabe recordar que Atlético Mineiro, undécimo en el Brasileirao 2025, es dirigido por el ex DT de la U y la Roja, Jorge Sampaoli, y tiene en sus filas al defensa criollo Iván Román.

