Gerente de selecciones y opción de Pellegrini en la Roja: "Sería una tremenda noticia contar con él"

La ANFP continúa con la búsqueda de un nuevo entrenador para la Selección chilena con miras al siguiente proceso mundialista y uno de los nombres que cada vez toma fuerza es el de Manuel Pellegrini.

Es que si bien el actual técnico del Betis de España ha evitado por años a la Roja, desde el círculo cercano del DT aseguraron a La Tercera que al adiestrador "le entusiasma mucho la idea de dirigir a Chile. Ha tenido varios contactos".

Y ahora desde el propio organismo de Quilín salieron al paso. En ese sentido, el gerente de selecciones nacionales, Felipe Correa, confirmó acercamientos y el interés del "Ingeniero" de venir al combinado nacional.

"Desde el punto de vista de la realidad o no, la pregunta hay que hacérsela a la persona, de que nosotros tenemos interés es una realidad y, más allá del nombre particular, es tener un técnico del más alto nivel para dirigir el proceso, sería una tremenda noticia", reconoció el personero en conversación con radio Cooperativa.

Eso sí, añadió que no darán nombres ni confirmarán reuniones en medio de negociaciones, porque podrían entorpecer las gestiones: "Lo comenté en otras conversaciones, quiero ser cuidadoso con cada una de las diligencias con algún candidato. La política es no confirmar ni desmentir porque podría entorpecer diálogos, pero estamos trabajando en tener un técnico el próximo año".

"El fútbol tiene sus tiempos, si uno está en conversaciones avanzadas, que puede venir en un mes mas tendrás que esperar, o, si puede ahora, acelerar. Lo ideal es aprovechar la instancias del próximo año y que el entrenador comience de inmediato", sentenció Correa.

