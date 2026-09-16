Gerencia de Selecciones Nacionales plantea que Nicolás Córdova sea parte del próximo cuerpo técnico de la Roja

El director técnico interino de la Selección chilena, Nicolás Córdova, en compañía del gerente de selecciones nacionales, Felipe Correa, realizó una charla informativa con varios medios locales.

En la instancia se trataron temas referentes al trabajo con miras al Mundial de 2030, además de plantearse dudas respecto de quién estará a cargo de liderar dicha labor.

Es que junto a las elecciones de noviembre para elegir a un nuevo presidente de la ANFP, también se avecina la separación entre el ente con sede en Quilín y la Federación de Fútbol de Chile.

A raíz de lo mismo, se deslizó que el combinado criollo tiene tiempo para escoger a su entrenador definitivo tomando en cuenta que las clasificatorias arrancarían en septiembre del próximo año y no en marzo como se decía en un momento.

Eso sí, según consigna radio ADN, desde la gerencia de selecciones, habrían levantado la solicitud de que Córdova pueda integrarse al staff del próximo cuerpo técnico del "Equipo de Todos".

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