Gerardo Reinoso, ídolo de la UC: "Nos asustamos mucho por Toledo, hasta que después volvió a respirar"

El domingo se disputó el partido de despedida de los ex capitanes de Universidad Católica José Pedro Fuenzalida, Cristian Álvarez y Milovan Mirosevic. El cotejo estuvo marcado por el desplome del ex portero Patricio Toledo en medio del encuentro en el estadio Claro Arena, al sufrir un paro cardiorrespiratorio.

Uno de los primeros en llegar a asistir al otrora golero fue Gerardo Reinoso, ídolo del cuadro cruzado, quien entregó detalles sobre el dramático episodio.

"Pasó esta desgracia que no sucede a menudo, tuvimos un susto muy grande, un momento muy feo, nos asustamos mucho, pero después tuvimos la noticia de que ya está bien", comenzó diciendo "La Vieja" en conversación con radio ADN.

"Fui el primero que corrí, me salió al verlo así darle respiración boca a boca, creo que Cristian Álvarez le hacía masajes en el corazón, nos asustamos bastante, hasta que después de un tiempo volvió a respirar y llegaron los médicos", añadió.

Luego, agregó: "Ahí seguimos con la reanimación y volvió a respirar de nuevo hasta que lo llevaron al hospital. Justo unos minutos antes se pega una tapa muy buena abajo, y después lo vimos tendido y nos asustamos al verlo que no reaccionaba".

Por último, Reinoso sostuvo que "fue un momento feo, pero gracias a Dios está bien, hay tranquilidad en su casa, está con su familia y todo esto pudo terminar en una fiesta que era lo que queríamos".

