Gary Medel tras el retiro de Mauricio Isla: "Una pena grande, lo conozco desde los 10 años"

El histórico defensa nacional Gary Medel se refirió al retiro de su excompañero de Selección, Mauricio Isla, quien hace pocos días anunció que colgaría las botas después de casi dos décadas de carrera.

En conversación con TNT Sports, el zaguero de Universidad Católica reconoció su tristeza por la decisión del "Huaso" y recordó la extensa relación que ambos mantienen desde muy jóvenes.

"Una pena grande, la verdad. Pasé muy buenos momentos con Mauricio, lo conozco desde los 10 años, toda la vida juntos".

Pese a la tristeza por el retiro de su excompañero, el "Pitbull" respaldó completamente la decisión de Isla, destacando que esta nueva etapa le permitirá estar junto a su familia y disfrutar de lo conseguido durante su carrera.

"Si le hace bien a él, para estar con su familia, en paz, tranquilo, y sabemos la carrera extraordinaria que tuvo, así que le deseo lo mejor en lo que viene ahora y que disfrute", indicó.

Por otra parte, el zaguero repasó su actualidad en Universidad Católica y reconoció que ha atravesado un período complejo, marcado por lesiones y problemas familiares, aunque aseguró que ha ido mejorando día a día.

"He estado con un poco de lesiones y ese tipo de cosas. De la cabeza también, un poco complicado, con problemas familiares, pero voy mejorando día a día, preparándome para lo que viene".

De todas maneras, el bicampeón de América con Chile expresó su deseo de levantar un título con el elenco cruzado.

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