Gary Medel sufre lesión muscular y persiste la incertidumbre en la UC sobre su presencia ante Boca Juniors

En la antesala de su compromiso frente a Cobresal por la Copa de la Liga, Universidad Católica dio a conocer el estado de salud de su plantel a través de un nuevo reporte médico.

La institución precordillerana reveló una lista de siete futbolistas que se encuentran en etapa de recuperación, entre los que figuran nombres como Sebastián Arancibia y Tomás Asta-Buruaga.

Sin embargo, la noticia que más impacto generó fue la ratificación de la dolencia de Gary Medel. El experimentado zaguero, que ya había quedado fuera de la convocatoria en el pasado encuentro contra Ñublense, padece una complicación muscular de bajo grado en sus isquiotibiales, según precisó el club estudiantil.

A pesar de que el informe no establece un periodo específico de baja, la situación del "Pitbull" ha encendido las alarmas en el cuerpo técnico cruzado. La preocupación principal apunta al estreno de la UC en la Copa Libertadores frente a Boca Juniors, duelo programado para este martes a las 20:30 horas, donde la participación del defensor central permanece bajo total incertidumbre debido a los tiempos de recuperación.

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