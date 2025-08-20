Gary Medel palpita el debut de la UC en el Claro Arena: "Debemos hacernos fuertes con nuestra gente y en nuestra casa"

El Claro Arena tendrá su anhelado estreno este sábado, en el partido donde Universidad Católica recibirá a Unión Española, por la 21ª fecha de la Liga de Primera. Y la expectación en el cuadro "cruzado" es total.

Gary Medel, uno de los referentes del plantel de la UC, aseguró que el equipo debe aprovechar el renovado recinto, que contará con pasto sintético, para hacerse fuerte de local y lograr el objetivo de clasificar a una copa internacional de cara a la siguiente temporada.

"Venimos con una semana de mucha ilusión por el debut en el Claro Arena y por haber ganado el clásico a Colo-Colo, estamos contentos y estamos trabajando bien, así es que esperamos que sea una linda fiesta el sábado", expresó el bicampeón de América con la Roja en conferencia de prensa.

"Estamos muy ilusionados, con el objetivo claro de clasificar a una copa, y por eso ahora debemos hacernos fuertes con nuestra gente y en nuestra casa, y así se logren los objetivo", añadió el "Pitbull".

Consultado sobre el nivel y mejora que ha mostrado en el aspecto personal, sostuvo, que "estoy contento por lo que estoy jugando, por lo que le entrego al equipo y al cuerpo técnico. Llegué en enero, venía sin fútbol, con poco ritmo y trabajé con el equipo, pero vino la lesión y ahí baje un poco el nivel. Ahora estoy jugando de contención, he ido de menos a más, y me he sentido bien, con mucha energía".

Finalmente, Medel mencionó que "viví cosas muy lindas en mi primera etapa y volver ahora me pone contento, espero darle una alegría a los hinchas, ganar algún título con la UC que es un sueño que tengo y ahora tener un estadio a primer nivel me pone muy feliz".

