Gary Medel entregó sus primeras palabras tras concretar su regreso a la UC: "Mi enfoque está en volver a sonreír en el fútbol"

Universidad Católica sorprendió a todo el ambiente del fútbol chileno luego de anunciar el fichaje de Gary Medel, quien concretó su esperado regreso al cuadro precordillerano luego de 16 años jugando en el exterior.

Y durante la tarde de este jueves, el propio club compartió una entrevista que le realizó al "Pitbull", quien se mostró feliz de regresar al elenco donde debutó en 2007.

"Estoy muy feliz, muy contento de poder estar aquí de nuevo. Siempre fue mi idea volver a Católica, obviamente ahora estoy un poco más grande, mi idea era volver el año pasado, no se pudo, no se concretó, pero esperamos un poquito y al final estoy aquí", aseveró de entrada el oriundo de Conchalí.

En la misma línea, el zaguero criollo aclaró además que "me hubiese gustado estar dos o tres años antes, pero no se pudo porque no se llegó a nada y quería probar otras cosas, seguir jugando a un fútbol de alto nivel y esas eran mis expectativas".

Respecto a sus objetivos en este segundo paso por la institución, el central apuntó que "mi enfoque está en volver a sonreír en el fútbol, hace tiempo que no la estaba pasando bien personal y futbolísticamente. Ese es mi primer objetivo, disfrutar y dar lo mejor para el club y los hinchas, disfrutar en una cancha, que es lo que más quiero".

Asimismo, el bicampeón de América con la Selección chilena remarcó que "quiero aportar competitividad al equipo, me gusta competir, ganar, dar lo mejor por el equipo, me entrego siempre al máximo, y esperamos conseguir cosas importantes este año, ese es mi sueño, no he ganado nada con Católica y espero lograr ese sueño personal que tengo".

Por último, Medel envió unas palabras a los hinchas, asegurando que "siempre me demostraron cariño, afecto hacia mi persona, algunos están molestos porque no pude volver antes, pero como lo dije no se pudo. Ahora quiero demostrar día a día, en cada partido, que quiero darle lo mejor al club".

PURANOTICIA