Gary Medel en su presentación como refuerzo de la UC: "El sueño más grande que tengo es salir campeón"

Universidad Católica presentó oficialmente a su fichaje estrella para la temporada 2025: Gary Medel, quien acordó su salida de Boca Juniors y concretó su ansiado retorno al cuadro precordillerano luego de una exitosa carrera de 16 años en el extranjero.

Acompañado del presidente de Cruzados, Juan Tagle, y el gerente deportivo, José María Buljubasich, el "Pitbull" compareció ante los medios en su primera conferencia de prensa y expresó su felicidad de haber acordado su arribo al elenco estudiantil.

"Es una emoción muy grande. Estoy muy feliz y agradecido del esfuerzo que hizo Cruzados para volver a traerme a Católica. Espero entregar lo mejor de mí para el club, mis compañeros y por los hinchas, que me han dado todo su cariño a través de estos años", señaló el bicampeón de América con la Selección chilena.

Con respecto al término de su ciclo en la escuadra "xeneize", el zaguero sostuvo que "el factor de mi salida de Boca fue Católica. Tenía ganar de venir al club, ya venía con muchas ganas un par de meses antes. Estuve siempre en contacto con Tati y Juan (Tagle) con la idea de venir".

En la misma línea, recordó también que "estaba jugando poco, no me sentía feliz y necesitaba volver a encontrarme conmigo mismo. No me sentía bien y eso fue todo lo que pasó. Estoy agradecido con Boca, porque siempre me trataron bien, Juan Román Riquelme, la dirigencia y mis compañeros".

Por otra parte, subrayó que "el Gary Medel que vuelve es un hombre con muchos más años, vengo jugando poco, tengo que empezar a agarrar ritmo, hacemos una mini pretemporada con los profesores. Puedo jugar en tres posiciones , estoy preparado y a disposición del profesor. A mis compañeros y al cuerpo técnico voy a tratar de darle jerarquía, experiencia e intentar de lograr cosas importantes".

Sobre sus metas en la UC, el oriundo de Conchalí explicó que "la motivación que tengo es Católica, jugar Sudamericana, tratar de pasar la llave que es lo importante para el club", puntualizando que "estoy muy contento con mi carrera y acá en Católica el sueño más grande que tengo es salir campeón, que mis hijos me puedan ver, puedan disfrutar este momento y darle algo importante a Católica".

Por último, Medel abordó la lucha por capitanía, dejando en claro que "en Católica tenemos un capitán, que es Fernando (Zampedri), vengo a apoyarlo a él y a mis compañeros que lideran la Franja, ese será mi aporte en el club. Fernando es el capitán y la figura del equipo. Lo ha hecho bien, estoy contento con el capitán que tenemos en Católica".

