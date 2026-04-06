Gary Medel anticipa el debut de la UC ante Boca Juniors por Copa Libertadores: "Sabemos la importancia de estos duelos"

Universidad Católica recibirá en el Claro Arena a Boca Juniors este martes a las 20:30 horas, en el debut de ambos equipos en la Copa Libertadores.

En la antesala de este compromiso, Gary Medel, figura central del mediocampo estudiantil, compartió sus impresiones.

Durante la rueda de prensa, quien fuera jugador de la escuadra "xeneize" manifestó que "será un partido especial, sabemos la importancia de estos duelos. Boca es un club importante a nivel mundial. Yo y mis compañeros estamos preparados para este duelo".

A pesar de que el "Pitbull" admitió que "hemos sido irregulares", el referente enfatizó el cambio de mentalidad necesario para el certamen internacional. "esta copa es distinta. Los detalles son fundamentales, así que la concentración sube al máximo nivel. Hacernos fuertes en casa es importante. También el buen comportamiento de nuestro público. Sabemos de las penas de la Conmebol", puntualizó.

El otrora seleccionado nacional también abordó las dudas sobre su estado físico tras sufrir una dolencia muscular durante las prácticas. "Venía con un microdesgarro, me lesioné entrenando. Ahora estoy a disposición del cuerpo técnico. Ellos verán quién está mejor para este partido. He entrenado súper bien", aclaró respecto a su evolución.

Sobre el ambiente que se vivirá en el recinto de Las Condes, el mediocampista destacó el valor de jugar con su público y la presencia de la parcialidad rival. "es importante la localía con nuestra gente, y es súper lindo que venga el equipo visitante, que lo acompañen a su club y que así sea siempre en todos lados. El buen comportamiento tiene que ser de nuestra gente y espero que de la visita también, que sea algo lindo, para los dos equipos y las dos hinchadas", expresó el volante.

Consultado por los factores determinantes del encuentro, el deportista oriundo de Conchalí subrayó que "son las ganas, la constancia de los partidos de este nivel. Son detalles los que hacen la diferencia. En Chile sumamos dos partidos muy buenos, pero en la copa es distinto. Tienen grandes jugadores, pero el equipo está preparado para hacerlo bien".

Finalmente, Medel reflexionó sobre la responsabilidad institucional de la UC en el plano internacional y el impacto en el balompié local. "Católica está obligada a dar el salto de calidad. La U lo hizo de buena forma el año pasado. Espero que varios clubes estén a ese nivel, le hace bien al fútbol chileno. Eso lleva a que llamen a la Selección y que así sigamos creciendo. Es muy atractivo para el club, le da otra categoría. Hace tiempo que no clasificábamos a la Copa Libertadores y eso no debe pasar. Espero que podamos competir al alto nivel", concluyó.

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