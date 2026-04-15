Gary Kagelmacher y la salida de Juan Tagle de Cruzados: "Es un desgaste grande ser presidente de un club como la UC"

La sorpresiva salida de Juan Tagle de la presidencia de Cruzados, concesionaria que administra a la Universidad Católica, no dejó indiferente a quienes pasaron por la precordillera. Al respecto, el actual zaguero del Montevideo City Torque y exjugador de la franja, Gary Kagelmacher, entregó su visión sobre la actualidad de la institución y el adiós del timonel.

Durante un diálogo sostenido con radio ADN, el futbolista charrúa destacó las cualidades del dirigente, afirmando que siempre ha sido "muy comunicativo, quiere mucho al club. Si tomó la decisión, por algo es; hay que aceptarla, apoyarlo y le deseo lo mejor a él y a todo el club, que siempre se han portado muy bien conmigo".

Quien defendió los colores del cuadro estudiantil entre 2022 y 2024 profundizó en los motivos que podrían haber gatillado esta determinación. "Hemos tenido muchas charlas por varias cosas, pero también es un desgaste grande ser presidente de un club como Católica, quizá necesitaba un tiempo para descansar", complementó el central.

Al evaluar el presente deportivo que atraviesa la UC, el oriental valoró los recientes logros y dejó una puerta abierta para el futuro: "Meterse en copa después de años difíciles es muy importante para el club, los jugadores y a Juan Tagle, que le ha metido mucha dedicación al club. Estoy siempre agradecido del equipo. Tuve un paso muy bueno, pero es un tema cerrado. Quién sabe si vuelva, quizá en otro rol".

Finalmente, Kagelmacher se dio el tiempo para repasar la victoria de su equipo sobre Palestino por Copa Sudamericana. Sobre este duelo, cerró: "Es un triunfo muy importante, hicimos un partido muy serio ante un rival que se hace fuerte de local. Ya llevamos dos triunfos en Copa Sudamericana, estoy muy contento por el club".

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