Garnero tras victoria de la UC ante Everton: "Tenemos que corregir cosas para que no vuelva a pasar"

Universidad Católica continúa con rendimiento perfecto en la Copa Chile 2026. El conjunto cruzado derrotó la noche del martes por 3-1 a Everton en el estadio Sausalito, resultado que le permitió sumar su segunda victoria consecutiva en el certamen.

Sin embargo, pese al triunfo, el técnico de la franja, Daniel Garnero, se mostró crítico con el desempeño exhibido por sus dirigidos, especialmente durante el segundo tiempo.

"Perdimos la pelota, no jugamos, no estuvimos bien posicionados. Le dimos la pelota al rival y el rival juega si le das la pelota. Nos hizo un gol, se metió en el juego, pero no supimos cómo manejarlo y después nos quedamos con uno menos, se nos hizo más difícil también", expresó el estratego argentino en TNT Sports.

Consultado sobre si su equipo se relajó tras tomar ventaja en el marcador, el entrenador descartó esa posibilidad, aunque reconoció las dificultades que enfrenta su escuadra cuando no logra controlar el balón.

"Yo creería que no. No es bueno si pasó eso. Lo que si es que perdimos la pelota y sin la pelota nos cuesta", sostuvo.

Finalmente, Garnero valoró el resultado obtenido, aunque insistió en la necesidad de corregir aspectos del funcionamiento colectivo para evitar repetir los errores mostrados durante el encuentro.

"El resultado del partido es muy bueno, pero el segundo tiempo, tenemos que corregir cosas para que no nos vuelva a pasar", agregó.

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