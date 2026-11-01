Garnero tras triunfo de Universidad Católica ante Universidad de Chile: "Lo peleamos mucho y lo ganamos bien"

Después de dos partidos sin ganar, Universidad Católica se reencontró con los triunfos y lo hizo con un ajustado 1-0 sobre Universidad de Chile en el Claro Arena, recuperando terreno en la Liga de Primera.

El director técnico del cuadro cruzado, Daniel Garnero, tomó la palabra una vez concluido el compromiso y resaltó la importancia de la victoria, aunque admitió que el desarrollo de las acciones no lo dejó del todo conforme.

"La verdad que me hubiese gustado jugarlo un poquito más, pero lo jugamos un poco, lo peleamos mucho y lo ganamos bien, así que me voy muy contento y muy conforme", comentó el argentino.

Consultado por la salida de Juan Francisco Rossel, quien había tenido un buen desempeño en el primer tiempo, el DT explicó que "quisimos contener un poquito más afuera, y tener la posibilidad de ganar las espaldas como lo hicimos".

En esa misma línea, el entrenador sostuvo que "la verdad que tuvimos dos o tres situaciones muy claras, que lamentablemente no pudimos concretar sino hubiésemos jugado mucho más tranquilos".

Respecto a la actuación de jugadores que no siempre tienen minutos en cancha, Garnero destacó que "apoyarse en el plantel siempre, el que está listo rinde y la verdad es que hoy estamos todos muy contentos".

PURANOTICIA